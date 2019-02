Miksi Pohjois-Suomessa on paljon enemmän rivoja paikannimiä kuin etelässä? Vittulampien ja Paskaperien taustalla on monia hyviä syitä

Kulttuuri

Miksi Pohjois-Suomessa on paljon enemmän rivoja paikannimiä kuin etelässä? Vittulampien ja Paskaperien taustal

Ovatko

http://nimisampo.fi/app

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sanat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen

Mutta miksi pohjoisen paikat loistavat rivoudellaan?

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Nykypäivän puberteettisessa ilmastossa seksiin ja sukupuolielimiin viittaavat nimitykset hihityttävät tai aiheuttavat pahennusta.”

Paikkoja

Paikkalan

Ovatko rivot

Nimi­sammon

Sitten