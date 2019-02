Kulttuuri

Suomalainen runoilija Tua Forsström valittiin Ruotsin akatemiaan

Suomenruotsalainen

”En ole

”Suomalaisen

Huhtikuussa

Muokattu klo 12. maaliskuuta 2019 klo 15.45: Korjattu tietoja Ruotsin akatemian Suomessa syntyneistä jäsenistä ja lisätty tieto Frans Michael Franzénin jäsenyydestä.