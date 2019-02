Kulttuuri

Ville Valon, Agentsin ja Rauli ”Badding” Somerjoen kolmiyhteys koskettaa suomalaisten muistihermoja, ja mukana

Harvan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maailmalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Levyn

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tässä kohden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

On todennäköistä,

Neljä valintaa: Jarkko Jokelainen suosittelee tänään musiikkia loistavasta r’n’b-singlestä juurevaan americanaan

Vuosi­kymmen

Vaala­laisten

Helsinkiin

Black Keys

Oikaistu 12.2. kello 20:02: Levyn tiedoista puuttui Vallila Music House -levy-yhtiö.