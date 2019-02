Kulttuuri

Suurten tunteiden kansanmies

Olli Lindholm on poistunut keskuudestamme ja vienyt mukanaan muutakin kuin raskasmieliset laulunsa, tunnistettavan äänensä ja särmikkään ja karismaattisen persoonansa. On vaikea kuvitella artistia, jonka uraan olisi tiivistynyt enemmän kaikkea siitä, mitä on opittu pitämään Suomi-rockina.