Liput laskettiin puolitankoon ja kynttilämeri syttyy Olli Lindholmin muistoksi – Porilaiset muistelevat oman kaupungin poikaa Porin torilla

Kulttuuri

Liput laskettiin puolitankoon ja kynttilämeri syttyy Olli Lindholmin muistoksi – Porilaiset muistelevat oman k

Porin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lindholmin

Porilaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy