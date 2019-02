Kulttuuri

En ole ikinä itkenyt kenenkään muusikon kuolemaa näin – Olli Lindholm oli viimeisiä henkisiä siteitäni outoon

En ole

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lindholmin

”Rakastin sitä täysin epäkeskoa melankoliaiskelmän ja punkin liittoa.”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun asuin