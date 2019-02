Kulttuuri

Kun koko Suomi puhuu vanhustenhoidosta, tarjoaa Espoossa vieraileva saksalainen naamioteatteriryhmä keskustelu

Valkoiset

Familie

Myös

Familie Flözin teos iskee nyt kovin suomalaiseen nykyhetkeen. Ikään kuin Espoon kaupunginteatteri olisi osannut ennakoida tätä tilannetta, jossa me nyt elämme.Familie Flöz on vieraillut aiemminkin Suomessa ja kutkuttanut nauruhermoja. Tuoreeltaan tänne saadussa Dr Nest -teoksessa on kuitenkin jotain sellaista, mikä saa naurun takertumaan kurkkuun.Kieltämättä Dr Nest ei ole yhtä hauska kuin esimerkiksi aiemmin Suomessa nähty Hotel Paradiso. Se oli whodunnit-teemallaan tarpeeksi etäännytetty tosielämästä, mutta Dr Nest on melkein liiaksikin tätä päivää.Päähenkilö työskentelee parantolassa. Se on oikeastaan kiertoilmaisu säilytyspaikalle.Tässä parantolassa vanhukset ovat tosin paljon kyvykkäämpiä kuin normioloissa. Mieluusti viettäisin eläkepäiväni täällä.Flöz tunnetaan taidokkaista naamiostaan. Ne ovat karikatyyrejä – toisaalta kloonattuja, toisaalta hyvin persoonallisia. Naamiot tekevät näyttelijöistä anonyymejä. Tässä tapauksessa se sopii erinomaisen hyvin teemaan. Hoitolaitoksissa hoidettavat ja hoitajat jäävät joskus kasvottomiksi hahmoiksi, numeroiksi tilastoihin. Naamiot sekä peittävät että antavat halutun karaktäärin.Naamioissa on se nerokkuus, että ne paljaassa ilmeettömyydessään luovat mahdollisuuden moneen. Kuten aasialaisissa naamioteatterimuodoissa pystytään perusilmeeltään "kivikasvoisilla" naamioilla luomaan monenlaisia tunteita. Pään asentoa kääntämällä, valoilla ja varjoilla saadaan näennäisesti perusilmeinen hahmo ilmaisemaan tunteita surusta iloon, vihasta riemuun.Taidokkaat naamiot luovat commedia dell'arten tapaan hahmon, jolla on luonteensa, vahvuutensa ja heikkoutensa. Sanaakaan ei tarvitse sanoa, mutta kaikki käy selväksi.lavastus on nerokasta. Muunneltavat moduulit tuottavat monenlaisia tiloja.Ei Dr Nestissä nyt sentään slapstickin tielle mennä, mutta kohellusfarssi on melko lähellä. Ovista tullaan ja mennään sekuntikellon tarkkuudella. Klovnerian keinoja käytetään hienosti hyväksi.Parasta on se, että nauru ja itku ovat hyvin lähellä toisiaan. Se on taiteista ehkä vaikeinta ja sen Familie Flöz hallitsee.