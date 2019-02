”Unelmoin, että oma elokuvani joskus esitettäisiin Berliinin elokuvajuhlilla, ja nyt se on totta” – Bulgarialais-suomalaisen Tonislav Hristovin ohjaajanura on kovassa nousussa

Kulttuuri

”Unelmoin, että oma elokuvani joskus esitettäisiin Berliinin elokuvajuhlilla, ja nyt se on totta” – Bulgariala

Maailman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tämä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005139081.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Veeran maaginen elämä

Elokuvaa

Mutta