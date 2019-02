Näin Olli Lindholmia muistetaan illan The Voice of Finland -jaksossa – Lindholmin valitsemat kilpailijat jatkavat ilman valmentajaansa: ”Olli ehti antaa ohjeensa itsenäiseen harjoitteluun”

Kulttuuri

Näin Olli Lindholmia muistetaan illan The Voice of Finland -jaksossa – Lindholmin valitsemat kilpailijat jatka

The

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Mietimme

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lindholm

Valmentajien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin Sanomat ja ohjelmaa esittävä Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.