Fakta

Räppääjä-elokuvia on tehty jo seitsemän



Sinikka ja Tiina Nopolan kirjasarja esiteini-ikäisen rummuttavan ja räppäävän pojan ja hänen perheensä seikkailuista alkoi ilmestyä 1997, ja siinä on jo lähemmäs kaksikymmentä osaa.



Elokuvia Ristosta on tehty tähän mennessä seitsemän.



Mari Rantasila ohjasi Risto Räppääjän 2008, samoin jatko-osat Risto Räppääjä ja polkupyörävaras (2010) ja Risto Räppääjä ja viileä Venla (2012).



Ensimmäinen Risto Räppääjä sai 213 000 katsojaa ja oli vuoden 2008 katsotuin suomalainen elokuva. Jatko-osa kapusi toiseksi katsotuimmaksi yli 300 000 katsojalla.



Rantasilan jälkeen elokuvia ohjasi Timo Koivusalo: Risto Räppääjä ja liukas Lennart (2014), Risto Räppääjä ja Sevillan saituri (2015) ja Risto Räppääjä ja yöhaukka (2016). Kaikille kertyi 200 000–300 000 katsojaa.



Risto Räppääjän ja hänen perheensä ympärille on dramatisoitu myös näytelmiä sekä animaatiosarja.