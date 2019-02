Kulttuuri

suoma­lainen sota­veteraani on olema­ton hahmo koti­maisessa elokuva- ja tv-­viihteessä?Menneinä vuosikymmeninä heistä tehtiin elokuvia, mutta nykyään ainoa suomalainen sotilas, jonka valkokankaalla tai tv-sarjassa näemme, on elämänsä voimissa 1940-luvulla neuvostoliittolaisia torjuva sankari.Toisin on muualla. Monessa länsimaassa elää keski-ikäisiä ja aivan nuoriakin veteraaneja, esimerkiksi Lähi-idässä käydyistä ja yhä käytävistä sodista. Ja näiden ihmisten traumoja ja kohtaloita tuodaan päivänvaloon suuren rahan viihdetuotteissa.The Punisher -tv-sarjan Frank Castle () esittää Afganistanin sodasta New Yorkiin kotiutunutta merijalkaväen sotilasta, jonka perhe on tapettu hämärissä olosuhteissa.Verityö liittyy Castlen sotilasesimiesten juonimaan heroiinin salakuljetuskupruun. Castle himoitsee päitä vadille.The Punisher ei ole herkkäviritteinen tutkielma taistelujen runtelemasta ihmismielestä. Se on populääriä viihdettä, jossa ammutaan ja lyödään rumasti.Mutta ihmiseksi Frank Castlekin jaksojen mittaan syvennetään. Hahmojen kehittelyyn uhrataan ylipäätään niin paljon aikaa, että toimintakohtaukset melkein yllättävät.Castlen lisäksi sarjassa esiintyy muitakin sotaveteraaneja. Yksi pyörittää terapiaryhmää, toinen rikastuu palkkasoturibisneksessä.ensimmäisellä kaudella, samoin kuin valtaisaan suo­sioon yltäneessä brittiläisessä Bodyguard-sarjassa, esiintyy myös sellainen veteraanityyppi, jota olisi erityisen vaikea kuvitella suomalaiseen viihteeseen.Se on taistelussa traumatisoinut, kotiin palannut ja sittemmin radikalisoitunut valkoihoinen kantaväestön edustaja. Kummassakin sarjassa hahmosta sukeutuu terroristi. Heidän väkivaltansa kohteeksi valikoituvat vallanpitäjät tai viattomat.Synkeät hahmot eivät häpäise sotaveteraaneja, jollainen minunkin ukkini oli. Ne vain kertovat, että sota voi murtaa kenet tahansa meistä.