Kulttuuri

Arkistosta voi tulostaa 1800-luvun lautapelejä itselleen pelattavaksi

Kansalliskirjaston

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kansalliskokoelmaan

kokoelmissa on myös pelejä. Pelejä on lahjoituskokoelmissa, mutta Kansalliskirjasto tallentaa pelejä myös lakisääteisesti kansalliskokoelmaan.Joku voisi ehkä kysyä, miksi. Siksi, koska pelit ovat kulttuuria ja olennainen osa suomalaista julkaisutoimintaa. Jo 1909 Cook vai Peary? -pelistä kirjoitettiin Hufvudstadsbladetissa arvio, joka julkaistiin nimenomaan lehden Litteratur och Konst -osiossa.Kansalliskokoelma on yksi Kansalliskirjaston monista kokoelmista. Kokoelma on kaikkien käytettävissä kirjastossa, mutta sieltä ei saa lainata aineistoa kotiin.Doria.fi -julkaisuarkistossa on kuitenkin kirjaston digitoimia lautapelejä 1800-luvulta lähtien, joita voi vapaasti ladata ja tulostaa pelattaviksi. Esimerkiksi Vapaussota (1918) ja Korsupeli (1944) löytyvät arkistosta versioina, joissa pelimerkit ovat vielä leikkaamattomia.ei ole koottu vanhoja pelejä systemaattisesti. Vuosilta 1870–1950 kokoelmassa on noin viisikymmentä lautapeliä. 1970-luvulta eteenpäin kokoelmassa on tuhatkunta peliä.Kun peli julkaistaan Suomessa, siitä pitäisi luovuttaa kappale kokoelmaan. Suomessa julkaistusta lautapelistä tulee luovuttaa Kansalliskirjastoon kaksi vapaakappaletta, pelitallenteesta puolestaan luovutetaan yksi kappale.Tallenteet, kuten musiikkilevyt, tulivat lakiin vuonna 1980. Verkkoaineistot tulivat mukaan 2008. Verkkosivuja tallennetaan vuosittain. 2010 ja 2015 kokoelmaan tallennettiin perusteellisemmin peliaineistoa, kuten nettisivuja, pelivideoita ja foorumien keskusteluja. Videoita tallennettiin 254 gigatavua ja verkkosivuja 1,3 teratavua.