Sami Sykkö on harvoja Karl Lagerfeldin tavanneita suomalaisia: ”Hän oli yksinkertaisesti tämän maapallon suurin muoti­suunnittelija – ja piikikkään hauska” Karl Lagerfeld edusti aikakautta, jota ei ole ollut enää 50 vuoteen, Sykkö sanoo. Lagerfeld näki valmisvaateteollisuuden nousun ja haute couturen romahduksen – mutta häntä on kiittäminen siitä, että esimerkiksi Chanel on yhä voimissaan.