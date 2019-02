Kulttuuri

Dokumentti lupaa ”paljastaa totuuden” tyrannosaurus rexistä mutta ei kerro mitään oikeasti uutta

Prisma: Tyrannosaurus rexin paluu, TV1 klo 19.00 ja Yle Areena.

rexin fossiileja on löydetty kolmisenkymmentä kappaletta. Verenhimoiseksi pedoksi kuvattu jätti on esiintynyt sadoissa elokuvissa ja sarjoissa, lukemattomissa muissa viihdekulttuurillisissa yhteyksissä ja kesytetty pikkulasten rakastamaksi leluhahmoksi.Dokumentti Tyrannosaurus rexin paluu (2018) väittää, että meillä on ollut sauruksesta täysin väärä käsitys ja antaa eri alojen asiantuntijoiden kertoa ”totuuden” 65 miljoonaa vuotta sitten kuolleesta lajista.Väite liioittelee. Dokumentti ei taida paljastaa mitään sellaista, jota ei olisi spekuloitu jo pitkään. Ohjelma kyllä päivittää tuoretta tutkimustietoa, mutta teennäinen sensaatiohakuisuus syö kerronnan tehoja. Lopuksi kuitenkin nähdään saurus tuoreimmassa kuvitellussa kuosissaan.Kunpa joskus näkisimme myös dokumentin, joka kertaisi dinosaurusten tunnetuksi ja suosituksi tulemisen historian. Niine väärinymmärryksineen.