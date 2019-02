Jeesus tuli takaisin maan päälle ottamaan oppia supersankareilta – sarjakuvan julkaisu peruttiin kristittyjen painostuksesta

Kulttuuri

Jeesus tuli takaisin maan päälle ottamaan oppia supersankareilta – sarjakuvan julkaisu peruttiin kristittyjen

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sarjakuvan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Huffington Postin

Syfy Wire

Esimerkiksi

Kähinää