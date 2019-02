Trumpia imitoinut Alec Baldwin pelkää perheensä turvallisuuden puolesta – Hätätilasketsistä katkeroitunut presidentti uhkaili Twitterissä ”seuraamuksilla”

Kulttuuri

Trumpia imitoinut Alec Baldwin pelkää perheensä turvallisuuden puolesta – Hätätilasketsistä katkeroitunut pres

Amerikkalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alec Baldwin

https://www.hs.fi/nyt/art-2000006005769.html

Sketsi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Presidentti

Keskiviikon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sunnuntaina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kommentti