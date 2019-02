Kulttuuri

Isot jenkkifirmat teettivät musikaaleja työntekijöidensä iloksi kunnes buumi hiipui – sitten David Lettermanin

Tiesittekö,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Selvisi,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Teollisuusmusikaaleille

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mutta mitä

Teollisuusmusikaalien

https://www.industrialmusicals.com/songs/

https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=QTgS1SXr0nc