Udo Kier on näytellyt maailman arvostetuimmissa elokuvissa ja satoja miljoonia tuottaneissa kassamagneeteissa, ja nyt hän on tykästynyt suomalaiseen Timoon Udo Kier on yksi Iron Sky -elokuvien tähdistä. Hän on kulttinäyttelijä, jonka ei ole 50 vuoden uransa aikana tarvinnut pyytää itselleen rooleja – niitä on aina tarjottu.