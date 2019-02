Yön laskeuduttua arkkitehti Helmi Kajaste muuttuu Draama-Helmiksi – Nyt hän kertoo HS:n haastattelussa, miten Suomi-rapin erikoisin hahmo syntyi

Kulttuuri

Yön laskeuduttua arkkitehti Helmi Kajaste muuttuu Draama-Helmiksi – Nyt hän kertoo HS:n haastattelussa, miten

Ikkunan takana pimeän meren yllä pyryttää lunta. Arkkitehti Helmi Kajaste, 32, on tilannut kahvin ja muffinssin. Kajaste on töissä perinteikkäässä Sirenin toimistossa sillan takana Lauttasaaressa. Tänään hän on sijoitellut peruskorjattavan koulun pohjapiirrokseen veistoluokan eri toimintoja.