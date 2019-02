Paha Suomi vei karjalaisilta heidän eepoksensa, ja nyt se pitää antaa takaisin – Venäläisveljekset esittävät luovansa Kalevalasta nyt ”aidon ja alkuperäisen” version

Kulttuuri

Paha Suomi vei karjalaisilta heidän eepoksensa, ja nyt se pitää antaa takaisin – Venäläisveljekset esittävät l

Itärajan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kummastusta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaikkein

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vääristelystä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sampo-eepos

Mitään