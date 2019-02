Kulttuuri

kertova elokuva on päätynyt meille epäilemättä siksi, että aihe kiinnostaa myös suomalaisia. Valitettavasti valinta ei kuitenkaan osu ihan nappiin. Adoptioprosessi Yhdysvalloissa eroaa nimittäin Suomen vastaavasta huomattavasti, joten elokuvakin herättää enemmän ihmetystä kuin myötätuntoa ja pahimmassa tapauksessa vahvistaa vääriä mielikuvia. Tarina perustuu tositapaukseen.lapseton pariskunta Pete ja Ellie ovat ilmeisen tyytyväisiä elämäänsä ja remontoivat innoissaan lähes purkukunnossa olevia taloja. Lastenhankinta tulee kuitenkin puheeksi, ja he päätyvät ottamaan selvää adoptiosta. Toisin kuin esimerkiksi juuri Suomessa kotimaan adoptiot ovat tavallisia.Homma etenee kuin rasvattu ja siinä samassa Pete ja Ellie jo osallistuvat adoptiotoimiston järjestämään vertaisryhmään, jossa viljellään hurttia huumoria herkästä aiheesta. Ryhmän jäsenistä saa edustavan otoksen adoptoivien vanhempien ste­reo­typioista.vaiheessa he osallistuvat adoptiotapahtumaan, jossa potentiaaliset vanhemmat voivat tavata ”vapaina” olevia lapsia, kuin markkinoilla.Jos tämä todella on sikäläinen käytäntö, se rikkoo räikeästi adoptoinnin etiikkaa.Pete ja Ellie bongaavat latinosisarukset, joista vanhin Lizzy on jo teini-iässä. He ovat löytäneet etsimänsä, mutta tästä alkaa vaikea taival. Sisarusten yh-äiti on narkomaani ja vankilassa, ja lapset ovat viimeksi asuneet kehnossa sijaisperheessä. Jos elokuvan tapaukselle hakee jotain vertailukohtaa Suomesta, se on lähempänä juuri sijaisvanhemmuutta.mutta toki hyvää tarkoittava draamakomedia sokeroi aiheensa ja antaa kuvan, että perhe löytää pikkuporvarillisen balanssin muutamassa kuukaudessa. Hyvä vinkki muuten murrosikäisten vanhemmille: päästäkää se remonttityömaalle hajottamaan seiniä.