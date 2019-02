Yle osallistui kohudokumentin rahoitukseen, mutta esitys peruttiin jo viime syksynä – ”Tällaisena Yleisradio ei elokuvaa pysty julkaisemaan”

Kulttuuri

Yle osallistui kohudokumentin rahoitukseen, mutta esitys peruttiin jo viime syksynä – ”Tällaisena Yleisradio e

Seinäjoen arabikevät

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myös

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://yle.fi/uutiset/3-10368626

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mutta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Matti Reinikka tietää, että meillä on tässä asiassa ollut voimakkaasti eri näkökulmat. Silti hän ei ole totuudessa pysynyt.”

Reinikka

Lyytisen

Elokuvaosuuskunta Siperian