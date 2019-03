Kulttuuri

Speden uusi elokuva toteutettiin erikoisella tavalla, Lauttasaaren kirkkoherraa syytetään vapaamieliseksi

Spede-uutuudessa

Sotilaskaappaus Damaskoksessa

Beirut, Libanon. 1.3. (UPI)

Puolustusministeri

Suopon raportti julkisuuteen

Suojelupoliisin

Voitto Viro tilille harhaoppisuudesta

Helsingin

Lääkärin työtä markkinoidaan

Ajan

Ruotsin suomalaiset haluavat äänestää Suomen vaaleissa

Turku, 1.3. (Ma)

Ruotsissa

on tällä kerralla aika lailla uusia säveleitä. Vaikea sanoa, pidetäänkö siitä näin enemmän vai vähemmän kuin ennen. Minä pidin enemmän.Tarina pysyi nyt koossa paremmin kuin edellisissä, sanottavana oli nyt muutakin kuin päivänkohtaisten asioitten irvailua ja varsinainen Spede-show filmin keskellä oli parempi ja hauskempi kuin tähän asti yleensä Speden soolot filmeissään.Vähän enemmänkin: maalaisnuorukaisen Mikko Syvärivin kehkeytyminen sattumasta äkkiä tv-tähti ”Ovi-Mikoksi”, äkkimaineen ja rikastumisen päähänmeno ja siitä seuraava äkkikeikahdus on kuvauksen kaikessa tahallisessa naiivisuudessa ja liioittelussakin tervehenkistä ja tarpeellista sanomaa. – –Ehkäpä Spede olisi senkin alan esittänyt yhtä suvereenisti kuin otti vastaan nenäänsä ovista. (Kaupungin seuraleikit ”piireissä” lisääntyivät nyt arvauskilvalla: montako kertaa Spede-Mikko sai päin naamaa? Lehtimiehillä on kyllä tieto, mutta sitä ei kuulemma saa paljastaa.)”Näköradiomiehen siekailut” on toteutettu meikäläisissä oloissa uudella tavalla, televisiotekniikalla, suurimmaksi osaksi Pasilan kakkostudiossa.Tekijät tunnustavat työnsä tässä suhteessa epävalmiiksi kokeiluksi, mutta arvelevat toteutustavalla olevan hyviä mahdollisuuksia tulevaisuudessa.Valmistamisaika lyheni uuden työtavan turvin huomattavasti, mutta ulkonainen jälki ei todella vedä vertoja ryhmän edellisille töille. Kokonaissävy on melkoisen harmaa ja etenkin filmin tyttöjen katsanto kärsii tästä.Muutenkin käsikirjoittajat Spede, Jukka Virtanen ja ohjaaja Eere Kokkonen ovat tässä häijyjä naissukukuntaa kohtaan.Hafez al-Assadin johtama Syyriaa hallitsevan baath-puolueen sotilassiipi syrjäytti presidentti Nureddin al-Atassin hallituksen verettömässä kaappauksessa kuluneella viikolla, ilmoittivat Damaskoksen poliittiset lähteet.Vallankaappaus, joka on yhdestoista huomattava kaappaus tai kaappausyritys Syyriassa vuoden 1949 maaliskuun jälkeen, on sujunut täysin rauhallisesti.johtoportaassa on aiheuttanut hämmennystä ja paheksuntaa uutisvuoto, jonka seurauksena hallituspiireille tarkoitettu Suopon luottamuksellinen kuukausikatsaus on julkaistu Ydin-nimisen rauhanpoliittisen aikakauslehden uusimmassa numerossa.Ytimen toimitus on käyttöönsä saamassaan viime lokakuun katsauksessa muuttanut henkilönimiä, mutta jättänyt muut asiat ennalleen.Tällaisen -katsauksen levikki on 56 kpl; valtioneuvoston jäsenien lisäksi sitä jaetaan mm. tiettyjen ministeriöiden johtaville virkamiehille, maaherroille ja korkeimmalle poliisipäällystölle sekä Suopon omille virkailijoille.Vastaavia katsauksia on laadittu vuodesta 1919 lähtien. Puolustusministeri Sulo Suorttanen, jonka toimialaan Suopo kuuluu hallituksen sisäisen työnjaon mukaisesti, sanoi HS:lle, että ”ilmeisesti vuotoa on yritettävä tutkia tai katsauksen saajien piiriä on vieläkin supistettava.”Hän totesi kuitenkin, ettei vuotoon liity rikosta, mutta tällaisen katsauksen joutumista vääriin käsiin olisi kaikin keinoin vältettävä, koska ”siinähän on varsin tärkeitä tietoja hallituksen jäsenten kannalta”Lauttasaaren seurakunnan kirkkoherra Voitto Virosta on tehty kantelu tuomiokapitulille. Syynä on hänen vapaamielinen asennoitumisensa Jeesuksen syntymiseen neitseestä.Kantelussa vaaditaan tuomiokapitulia tutkimaan, onko kirkkoherra Viro tehnyt virkavirheen.”Vaikken minä edes sanonut, etten uskoisi neitseestäsyntymiseen. Sanoin vain, että se on minusta yhdentekevää”, toteaa kirjailija-kirkkoherra itse.merkki: pääkaupunkilainen lääkäripalvelukeskus etsii markkinointi- ja hallintomiestä toimitusjohtajaksi. Lähempiä tietoja antaa saman yrityksen liikkeenjohdon konsultti.Kyseessä on 30 lääkärin yhteisvastaanotto sekä näiden samojen lääkäreiden omistama laboratorio – fysikaalinen hoitolaitos – röntgenlaitos.Sana ”markkinointi”, siis myynti ja mainonta, kuulostaa yllättävältä lääkärintoimen yhteydessä.Ollaanko lähestymässä muiden markkinoiden myyntitapaa: tauteja parannetaan nopeasti ja halvalla, kääntykää luottamuksella puoleemme.Miten tämä sopii lääkärin etiikkaan: kun kerran yksityinen lääkäri ei saa markkinoida palveluksiaan, kuinka 30 lääkärin yhteisyritys voi sen tehdä. Onko tässä ristiriita?asuvat suomalaiset toivovat saavansa pitää Suomen vaalien äänioikeuden kymmenen vuotta tai rajattoman ajan.Nykyisin kaksi vuotta Ruotsissa asuneet ja kirjansa sinne muuttaneet eivät voi äänestää enää Suomessa, mutta eivät myöskään Ruotsissa.On keskusteltu nykyisen aikarajan muuttamisesta viideksi vuodeksi.HS