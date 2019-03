Kulttuuri

(s. 1987) maalauksista on helppo pitää. Ne ovat värikkäitä, koristeellisia ja iloisen oloisia. Niissä on arvokkaan näköisiä huonetiloja avotakkoineen ja kynttelikköineen, suurilehtisiä viherkasveja, kauniita mattoja ja antiikkihuonekaluja.Välitön ja vauhdikas maalaustekniikka tuo mieleen fauvistit, nuo 1900-luvun alun Pariisin maalaripedot.tämä on hyvää, mutta jos muuta ei olisi, me tuskin katsoisimme Hellbergin maalauksia Didrichsenin taidemuseon palkintonäyttelyssä. Joten katsotaanpa tarkemmin.Kun Hellberg puhuu maalauksistaan, hän mainitsee ”esteettiset haamut” ja ”näkymättömän tekemisen näkyväksi”. Vaikka ”haamut” lienevät lähinnä työskentelymetodi, sanat viittaavat myös johonkin maalauksissa olevaan, jonka läsnäolon voi aistia, mutta jota silmä ei näe.kuvaamat hetket ovat yöllisiä ja kalpea valaistus on lampuista peräisin. Vaikka ihmisiä ei juurikaan näy, hiljaiset huonetilat ovat täynnä merkkejä heidän olemassaolostaan ja jälkiä siitä, että jotain on tapahtunut. Enempää Hellberg ei näytä, minkä seurauksena katsoja on maalausten edessä kuin dekkarin lukija, joka etsii johtolankojen vyyhdistä sitä oikeaa.maalaa sekä kankaalle että paperille. Dekkarinlukijan näkökulmasta ei ole yllättävää, että muutaman pienen paperille tehdyn työn kuva-aihe löytyy myös isosta maalauksesta, tuolin selkämyksestä ja taulusta takan päällä.Hellbergin taiteessa kaikki liittyy kaikkeen ja usein myös taiteen historiaan. Hänen näyttelynsä on ehjä ja kokonainen, vaikka juoni puuttuukin.