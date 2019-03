Kulttuuri

Britta Marakatt-Labba

(s. 1951) on yksi Ruotsin keskeisimmistä nykytaiteilijoista. Hän keräsi laajaa huomiota vuoden 2017 Documentassa suurella narratiivisella tekstiiliteoksella. Tällä hetkellä Taidehalli Kohtassa esillä oleva näyttely Historian kirjonta esittelee taiteilijan teoksia kuudelta vuosikymmeneltä.Saamenmaalla asuva Marakatt-Labba yhdistää perinne­käsityötä nykytaiteen kieleen. Pellavalle kirjotut teokset ovat tarinoita, muistoja, mytologiaa ja dokumentaatiota. Useat työt kuvaavat saamelaisten uskomuksia sekä perinteisiä elinkeinoja kuten kalastusta.teemana taiteilijan tuotannossa ovat kuitenkin todelliset tapahtumat ja kirjottu historiankirjoitus. Saamenmaalla tapahtuneiden tarinoiden kuvaus asettaa teokset näin historiamaalauksen traditioon.Marakatt-Labba kirjoo narratiivisia asetelmia, jotka muistuttavat unikuvista ja animismista. Garjjátissa (Varikset, 2018) mustien lintujen parvi laskeutuu taivaanrannasta ja kokee muodonmuutoksen uniformuasuisten poliisien saattueeksi. Teoksen taustalla ovat 1970- ja 80-luvuilla tapahtuneet Alattio-joen valjastamista vastustavat mielenosoitukset, joita norjalaispoliisit saapuivat hajottamaan.Alattio-Koutokeinojoen vesistön suojeluliike käynnisti 1980-luvulla aktivistisen saamelais­taiteen aallon. Myös tänä päivänä useat Saamenmaan taiteilijat ovat esillä nimenomaisesti aktivistisina toimijoina, jotka puolustavat taiteen keinoin alku­peräiskansan oikeutta maahan ja omaan kulttuuriperintöön.Myös ekokriittinen taide on keskeinen osa tätä liikettä. Samaan traditioon asettuu myös Marakatt-Labban sarja Máilmmeviidosas liegganeapmi eli Ilmaston lämpeneminen (2007–2008), joka ilmentää ihmisen ja luonnon yhteyttä.teosten taiteellinen ilmaisu on säilynyt tunnistettavana vuosikymmenestä toiseen. Kohtassa nähdään tekstiiliteosten lisäksi piirustuksia ja suurten teosten luonnoksia. Mukana on myös liikkuvan kodin, lavvun, elementtejä yhdistelevä installaatio Uksa (Ovi, 2012).Pehmeiden kädentaitojen, kirjonnan ja materiaalivalintojen myötä feminiinisenä kaikuva taiteilijan ääni pitää teosten avulla yllä yhteyttä historiaan ja perinteeseen. Tarinan ja histo­rian kerronnan taito voidaan ymmärtää hoivaavana eleenä. Saamelaiskulttuurin monet suullisesti periytyneet kulttuurin muodot ovat saattaneet kadota kokonaan tai niiden muistijälki on voinut haurastua. Marakatt-Labban historialliset kuvat ovat näin ajateltuna peh­meää vastarintaa, joka suojaa kulttuuria kollektiiviselta muistinmenetykseltä.