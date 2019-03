Kulttuuri

HS:n elokuvakriitikko katsoi kohutun Seinäjoen arabikevät -dokumentin

”Tämä

Ensimmäisenä

Näin

Torstaina

Torstaina

Ja

Elokuvasta

Sipilä-alun

Tämän

Koululaisille

Hirsimäki

Shibabia

Hirsimäen

Näitä

Muutama

Oikaisu 1.3. kello 19.40: Artikkelista kirjoitettiin aiemmin muutaman kerran pakolaisista, oikea ilmaisu on turvapaikanhakija.