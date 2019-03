Kulttuuri

Epäily: Norjan tuore viisuedustaja on plagiaatti Suomen euroviisusta

Kuten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Asiaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kilpailun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Uskon ihmisten kuulevan, että kappaleessamme on enemmän kuin vain neljä sointua.”

Suomen

Vertaile itse kertosäkeitä