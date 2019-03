Valokuvaajana ja mediataiteilijana tunnetun Marja Helanderin palkittu lyhytelokuva esittää ironista tanssia Lapista ja saamelaisuudesta

Kulttuuri

Valokuvaajana ja mediataiteilijana tunnetun Marja Helanderin palkittu lyhytelokuva esittää ironista tanssia La

Tampereen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kymmenessä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helander

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helander

Uusi Kino: Eatnanvuloš Lottit – Maan sisällä linnut, Teema klo 23.15 ja Areena