Kulttuuri

Lars von Trierin uutuuselokuva on masokistinen testamentti, jolla ohjaaja anelee katsojaa vihaamaan itseään

Lars von Trierin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuten

https://www.hs.fi/haku/?query=bob+dylan

https://www.hs.fi/haku/?query=william+blake,

https://www.hs.fi/haku/?query=david+bowie

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viisas

Räikein

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vai