Kulttuuri

Kymmenkertainen vapputunnelma yllättää Valenciassa: Las Fallas -festivaali tarjoaa pauketta ja patsaita

Pamplonan

Festivaali

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Las Fallas

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

härkäjuoksu, Sevillan flamenco­festivaali ja pääsiäis­viikko kuuluvat toden­näköisesti niihin espanjalaisiin rituaaleihin ja festivaaleihin, jotka tunnetaan hyvin myös Suomessa. Mutta vähemmän kuulee puhuttavan Valencian Las Fallasista, joka on yksi erikoisimmista ja suurimmista Espanjan festivaaleista. Se huipentuu maaliskuun puolivälissä eli ihan pian.on täynnä eriskummallisia rituaaleja, joista keskeisin ovat sadat patsaat eli fallat, jotka levittäytyvät ympäri kaupungin kortteleita.Pääsin hämmästelemään niitä vuosi sitten, kun satuin käväisemään Valenciassa juuri festivaalin alussa. Värikkäissä, jopa kerrostalon kokoisissa patsaissa hämmentävintä on se, että ne näyttävät ensin vain isolta rykelmältä erilaisia Disneyn piirroshahmoja. Karikatyyrisilla patsailla on kuitenkin perinteisesti haluttu kuvata valtaapitäviä pilkallisesti, joten niissä on mukana myös yhteiskunnallista satiiria ja sanomaa.On hyvin kiehtovaa kuljeskella pitkin kauniin Valencian katuja odottaen millainen valtavan hieno taideteos seuraavan nurkan takaa paljastuu. Jokaisella kaupunginosalla on oma fallansa ja ne kilpailevat siitä, kenellä on komein.Erikoista on sekin, että lopuksi nämä puusta ja paperimassasta tehdyt patsaat poltetaan. Silloin koko kaupunki on täynnä tulta ja tuhkaa.-karnevaalin rituaaleihin kuuluu myös joka päivä samaan aikaan samalla aukiolla pidettävä ­pyroshow (mascleta). Se on kymmenisen minuuttia kestävä spektaakkeli, jonka aikana ilmoille ammutaan valtava määrä äänekkäitä paukkupommeja, papatteja.Sadat ihmiset kerääntyvät katsomaan esitystä ja hurraamaan. Meteli on mieletön! Ja silti en nähnyt kenenkään suojaavan korviaan.Kun koitin epätoivoisesti tunkea sormia korviini, ihmiset ympärillä yrittivät näyttää, että pidä suu auki. Se kuulemma auttaa, mutta en ymmärrä miten.Jos kaipaa vapputunnelmaa mutta haluaa sen moninkertaisena, silloin oikea suunta on Valencia ja Las Fallas.