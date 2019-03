Michael Jacksonista kertova kohudokumentti sai Simpsonit-sarjan luojat hyllyttämään klassikkojakson, jossa laulaja oli mukana lähes 30 vuotta sitten

Kulttuuri

Michael Jacksonista kertova kohudokumentti sai Simpsonit-sarjan luojat hyllyttämään klassikkojakson, jossa lau

Simpsonit-sarjan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Brooksin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Michael Jackson

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jackson