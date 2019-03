Night Visions -festivaali julkisti ohjelmistoaan – mukana Kati Outisen tähdittämä kauhuelokuva sekä ”Kauniiden ja rohkeiden Ridgen” toimintasekoilu 1980-luvulta Huhtikuussa järjestettävän Night Visions -festivaalin ohjelmistoon kuuluu muun muassa irlantilainen kauhuelokuva The Hole in the Ground.