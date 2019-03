”Valitettavan suuri osa räpistä on aivan levotonta kuraa, ja naisiin suhtaudutaan tosi ala-arvoisella tavalla. Sillä ei ole mitään tekemistä taiteen kanssa”, Kwan-yhtyeestä tutuksi tullut Mariko Pajalahti, 40, sanoo

Kulttuuri

”Valitettavan suuri osa räpistä on aivan levotonta kuraa, ja naisiin suhtaudutaan tosi ala-arvoisella tavalla.

Viuh!

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tie

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kwanista

Keväällä