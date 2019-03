Miranda Vuolasranta, 60, oli koulunsa ainoa romani, ja häntä kiusattiin vuosia – Kipeä kokemus teki hänestä vähemmistöjen puolustajan

Kulttuuri

Miranda Vuolasranta, 60, oli koulunsa ainoa romani, ja häntä kiusattiin vuosia – Kipeä kokemus teki hänestä vä

Ekaluokkalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuolasrannan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdeksän

Vuolasranta

Oikeistolaisista