Kulttuuri

Taiteilija korvaa näyttelynsä aiheuttamat päästöt hankkimalla suojeltavan metsätilkun läheltä Kolin kansallism

Alma Heikkilän

Heikkilä on

Heikkilän

Näyttelyn

(s. 1984) näyttely on osa Kiasman ja suomalaista kulttuuria tukevan Alfred Kordelinin säätiön välistä yhteistyötä. Pohjois-Karjalassa sijaitseva Koli on puolestaan suomalaisen maiseman ja maisemataiteen ikoni.On osuvaa, että kun Heikkilä halusi kompensoida Kiasman-näyttelynsä aiheuttamia päästöjä, hän sijoitti säätiöltä saamiaan varoja metsätilkkuun Kolin liepeiltä.laajasti kiinnostunut elämästä, sen monimuo­toisuudesta ja sen tulevai­suudesta. Sen lisäksi, että hän tekee suurikokoisia ja hienovireisiä maalauksia, hän suhtautuu kriittisesti kaikkeen, mikä hänen teoksiaan taidemaailmassa ympäröi.Se, että hän esittää teoksensa päivänvalossa, on paitsi onnistunut esteettinen valinta myös kannanotto sähkönkulutukseen.maalaukset ovat eräänlaisia maisemia, mutta täysin erilaisia kuin Kolilta aikoinaan maalatut näkymät. Ne ovat suurennoksia asioista, jotka voimme nähdä vain niitä hyvin läheltä katsoessamme.Lisäksi ne ovat täynnä pieniä yksityiskohtia kuten korentoja, kuoriaisia, kirvoja ja itiöitä, jollaisten katsomiseen tarvitaan usein suurennuslasi.Kaikki nuo mitättömän oloiset olennot ovat tärkeitä. Ihmisen kannattaa pitää niistä huolta, sillä ne pitävät elämää yllä.neljän maalauksen taustalla ovat antiikin neljä elementtiä. Yksi tarkastelee vedessä kelluvia leviä ja bakteereja, toinen ilmassa viihtyviä organismeja. Kolmas tunkeutuu multaiseen maahan. Neljäs keskittyy lämpöön, kosteuteen ja lahoamiseen, joka on liekitön palamisen muoto.Neljäs maalaus on kaksipuolinen. Sen verenpunainen puoli muistuttaa, että ihminen ei ole kehonsa ainoa asukas. Kuten metsässä lahoavat puut myös jokainen meistä tarjoaa kasvupaikan erilaisille bakteereille ja muille elämänmuodoille.