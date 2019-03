Kulttuuri

Nämä näyttelyt kannattaa käydä katsomassa viikonloppuna: tilan olemuksen pohdinnasta Nokian puhelimen uuteen o

Tilan olemus

Miten

Studies of Brutalism 31.3. saakka Galleria Amassa (Rikhardinkatu 1). Ti–pe 11–17, la–su 12–16.

Remonttitähteitä

Jacob Dahlgren

Not and Or 31.3. saakka Galerie Anhavassa (Fredrikinkatu 43). Ti–pe 11–17, la–su 12–16.

Velkaa valokuvalle

Nykymaalaus

Wavelengths 31.3. saakka Helsinki Contemporaryssa (Bulevardi 10). Ti–pe 12–18, la–su 12–16.

Outo monoliitti

Katonrajassa

Elemental 19.5. saakka Amos Rexissä (Mannerheimintie 22–24). Ma, pe 11–18, ke–to 11–20, la–su 11–17.

Katsoja pääosassa

Korjauta

Astu lavalle 18.8. saakka Kiasmassa (Mannerheiminaukio 2). Ti, la 10–18, ke–pe 10–20.30, su 10–17.