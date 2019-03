Fakta

Näistä biisestä laulaja tunnetaan



Westmountin kunnassa Montrealissa syntynyt Leonard Cohen aloitti uransa muusikkona vasta 33-vuotiaana.



Debyyttialbumi Songs of Leonard Cohen (1967) sisälsi mm. kestohitit Suzanne, So Long, Marianne ja Sisters of Mercy.



Seuraavalla albumin Songs From a Room (1969) ehkä suurimmaksi hitiksi muodostui Bird on a Wire. Mukana oli myös monia cover-versioita poikinut Story of Isaac.



Kolmannen albumin Songs of Love and Haten (1971) tunnetuin hitti on Famous Blue Raincoat.



Muita rockin kaanoniin jääneitä hittejä ovat mm. Is This What You Wanted (1974), Who By Fire (1974), Memories (1977), The Guests (1979), Hallelujah (1984), I’m Your Man (1988), The Future (1992), A Thousand Kisses Deep (2001) ja Going Home (2012).



Kaiken kaikkiaan Leonard Cohen levytti 14 studioalbumia ja kahdeksan live-levyä. HS