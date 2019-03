Kulttuuri

Jukka-Pekka Saraste piiskasi HKO:n ylittämättömään esitykseen Šostakovitšin neljännestä sinfoniasta

Voiko

Vaikka

Kirkuen

Nykymusiikkiyhtye

Joonas Ahonen soittaa sunnuntaina 17. 3. klo 15 Hietsun paviljongissa Beethovenin Diabelli-muunnelmat.

samassa konsertissa olla kahta vastakohtaisempaa teosta kuinpianokonsertto janeljäs sinfonia? Ja silti niissä on jokin ajanhengen sukulaisuus tai käänteinen yhteys, kuten on päivällä ja yöllä.Gershwin sävelsi Rhapsody in Bluen jälkeen pianokonserton klassiseen muotoon ja täytti sen 1920-luvun suurkaupungin ilakoivassa hengessä charlestonin, bluesin ja ragtimen kaiuilla.Samalla vuosikymmenellä Neuvostoliiton taiteessa elettiin suhteellisen vapauden aikaa futuristisen ja koneuskoisen innostuksen vallassa. Šostakovitšille oli luontaista pidäkkeetön ja räikeä keksintä, jonka estottomuuden hybris huipentui vuonna 1936 neljänteen sinfoniaan. Sen kantaesitys peruttiin. Ilmapiiri oli kiristynyt uhkaavasti, kun pari kuukautta aiemmin Pravdassa oli julkaistumasinoima kirjoitus Sekasotkua musiikin asemesta.jonkin teoksen viimeisin onnistunut tulkinta uhkaa himmentää aikaisempien esitysten gloriaa, olen vakuuttunut, ettäjohtama ja HKO:n toteuttama Šostakovitšin neljäs sinfonia oli paras kuulemani konserttiesitys. Olen kuullut niitä monta.Yksi varhemmista muistoista ontulkinta, jonka orkesterissa Saraste soitti viulua. Muutama vuosi sittenja RSO:n esityksestä ajattelin, ettei sitä voi ylittää.Jo Sarasteen valmistavasta lyönnistä – ennen kuin musiikki alkaa – syntyy vahva vaikutelma, että nyt otetaan löysät pois. Sarasteen lyönti tuo Berglundin mieleen siinä, että se on hidastuksineen päivineen tiukassa reaaliaikaisessa synkronissa soiton kanssa. Orkesteri soittaa iskulla eikä vasta taiteellisen arvausajan jälkeen.Saraste ei anna orkesterille paljon liekaa, mutta se ei tuntunut harmittavan HKO:ta päätellen orkesterin kapellimestarille kohdistamista aplodeista ja jalkojen tömistyksistä.alkava neljäs sinfonia suoltaa typerryttävän määrän näennäisesti yhteen sopimattomia episodeja. Kuilun partaalla käydään monta kertaa, musiikki uhkaa hajota palasiksi, kun seuraavassa hetkessä se vajoaa kelmeään pysähdykseen.Sarasteen näkemyksessä kaikki oli määrätietoisesti kohdallaan. Yllättäen myös sointiväri näytteli merkittävää osaa. Šostakovitš oli mestari orkestroimaan. HKO:n täyteläinen, yhtä syvä kuin leveäkin, sointi yhdistyi neulanteräviin aksentteihin ja punnittuihin soitinyhdistelmiin. Toisiaan seuraavat nousut ylsivät aina suurempaan voimaan.Suurin mahdollinen voima tuntui jo saavutetun, kun finaalin potpurimaisen rallattelun jälkeen kauhuntäyteinen kujanjuoksu ajautui murskaavaan törmäykseen. Jäljelle jäivät kontrabassoissa hiipuva sydämenlyönti ja celestan autio helähtely, joka väisti ratkaisun astumalla purkaussävelen yli.Klangforum Wienissä soittavaavoi ehkä vielä luonnehtia suomalaispianisteista parhaiten varjelluksi salaisuudeksi, huolimatta mittavista saavutuksista niin kotimaassa kuin ulkomailla. Syy lienee se, että Ahonen ei tallaa totuttuja polkuja muutama peruskonsertto kapsäkissään.Ahonen säväytti jo kymmenen vuotta sittenhuippuvaikean Concord-sonaatin sensaatiomaisella esityksellä, eikä yhtään siitä jälkeen jäänyt persoonallinen tulkintaDiabelli-muunnelmista fortepianolla.Gershwinin pianokonsertto oli hänellä ensi kertaa ohjelmassa, ja sen saattoi kuulla lievänä varovaisuutena. Soitto oli raikasta, sujuvaa ja vaivattoman kuuloista, mutta kuuluvuus isossa salissa ja isoa orkesteria vastaan jäi alimitoitetuksi.Ahonen pysytteli nuottitekstin nimellisarvoissa eikä lähtenyt revittelemään jazzahtavilla aksenteilla. Parhaimmillaan hän oli jaksoissa, joissa tekstuurin pirstoutuu rytmisesti lomittuviin palasiin.Konsertossa orkesteri soittaa aika paljon yksin. HKO loistityylisissä vuodatuksissa ja pehmeässä tunnelmoinnissa. Erityismaininnan ansaitseesamettinen trumpettisoolo.