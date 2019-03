Kulttuuri

Japanissa avautui muumipuisto, jossa myytävää muumimukia ei saa mistään muualta

Japani

Kyseessä

Japanissa

https://www.youtube.com/watch?v=YO_oBN72uSs

Puistossa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy