Oriveteläinen Juhamatti Vahdersalo hankki ensimmäisen kameransa neljä vuotta sitten, nyt hän voitti arvostetun kansainvälisen valokuvakilpailun: ”Haluan kuviini Eppu Normaalin henkeä”

Kulttuuri

Oriveteläinen Juhamatti Vahdersalo hankki ensimmäisen kameransa neljä vuotta sitten, nyt hän voitti arvostetun

Suomalaiskuvaaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vahdersalon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Luonnoksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kilpailuun