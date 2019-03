”Katsoin kuvaa ja ajattelin, että se oli oikeastaan aika hyvä ruutu”, sanoo rippileiriltä vuoden lehtikuvan ottanut Joonas Brandt – katso kaikki vuoden 2018 parhaat lehtikuvat

Kulttuuri

Samassa veneessä

Vuoden 2018

Vuoden lehtikuvan

Joonas Brandt

”Median tehtävänä on toimia ajan peilinä ja näyttää myös enemmän hyvää ajastamme. Tämä kuva muistuttaa hiljaisen voimakkaasti empaattisuudesta ja siitä, miten me tarvitsemme toisiamme. Olemme lopulta kaikki samassa veneessä.”

Vuoden

Pariskunnan

Alla voittajakuvia tuomariston perustelujen kanssa.

Alla kunniamaininnan saaneita valokuvia tuomariston kommenttien kanssa:

Vuoden lehtikuvat. Sanomatalon Mediatorilla Helsingissä 18.–31.3.2019. Sanomatalo (Töölönlahdenkatu 2, Helsinki). Avoinna ma–pe 7–20, la–su 9–20. Vapaa pääsy.