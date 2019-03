Kulttuuri

Animaatiosarjan Maša-tyttö on Venäjän tunnetuin kolmevuotias

Masha ja Karhu

Masha ja Karhu, Netflix.

on venäläiseen kansansatuun pohjaava piirretty lastensarja, jossa yliaktiivinen pikkutyttö Maša aiheuttaa lähimetsässä asuvalle entiselle sirkuskarhulle jatkuvaa huokailun aihetta.Koheltavat pikkulapset ovat universaali ilmiö, joten sarjalle on löytynyt faneja ympäri maapalloa. Se ei häviä kuvituksessa ja vauhdissa yhdysvaltalaisille kilpailijoilleen vaan on välillä jopa niitä älykkäämpi.Puhetta sarjassa on niin vähän, ettei käytössä olevalla kielellä ole väliä. Briteille esitetyssä versiossa Karhun televi­siosta seuraama laji on tosin vaihdettu jääkiekosta jalkapalloksi.Mashaa ja Karhua (Maša i Medved, 2009–) on tehty kolme tuotantokautta, joista kaksi on nähtävillä Netflixissä. Jakso, jossa Maša kokkaa marjapuuroa katastrofaalisin seurauksin, on saanut Youtubessa yli 3,5 miljardia latausta ja on sen katsotuin ei-musiikkivideo. Edes Gangnam Style ei pärjää Mašalle.