Kulttuuri

Monologiromaanissa manataan historiaa kielellä esiin, maakuopassa istuen

Kieli

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mies

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Postapokalyptisestä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Markku Paasonen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy