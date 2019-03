Muusikkonakin mainetta niittänyt Markku Johansson, 70, on lopettanut soittamisen, mutta orkesterien johtaminen jatkuu

Kulttuuri

Muusikkonakin mainetta niittänyt Markku Johansson, 70, on lopettanut soittamisen, mutta orkesterien johtaminen

Heinola

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Johansson

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/haku/?query=nacke

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1970-luvun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Muusikon