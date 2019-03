Kulttuuri

Nämä näyttelyt kannattaa käydä katsomassa viikonloppuna: voimauttavista valokuvista romanttisiin maisemamaalau

Kantaaottavia kuvia

Neljättä

Poliittisen valokuvan festivaali 2019: Mahdollisuus 26.5. saakka Valokuvataiteen museossa (Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 G). Ti–su 11–18, ke 11–20.

Rehellistä ja hauskaa

Iiu Susirajan

Iiu Susiraja: Kuivakka ilo 28.7. saakka Kiasmassa (Mannerheiminaukio 2). Ti 10–18, ke–pe 10–20.30, la 10–18, su 10–17.

Nuori eksistentialisti

Ruotsalaismaalari

Ann-Sofie Claesson: Before It Is Gone 27.4. saakka Galerie Forsblomissa (Lönnrotinkatu 5). Ti–pe 11–18, la–su 12–16.

Maiseman rajalla

Kristiina Uusitalon

Kristiina Uusitalo: Lasillinen valoa pimeässä juotavaksi 14.4. saakka galleria Heinossa (Uudenmaankatu 16–20). Ti–pe 11–17, la–su 12–16.

Kuin sadusta

Jarmo Kukkosen

Jarmo Kukkonen 31.3. saakka galleria Brondassa (Annankatu 16). Ti–pe 11–17, la–su 12–16.