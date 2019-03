Kulttuuri

Kapellimestari Ryan Wigglesworth saa laajakaarisen melodian kuulumaan heleästi tuikkivan Radion sinfoniaorkest

Briteillä

Wigglesworth

ei ole pulaa säveltäjä-kapellimestareista.johti lähinnä omia teoksiaan, muttajatunnetaan musiikin all-round-miehinä.Samaan linjaan kuuluu kapellimestari, joka oli tuonut mukanaan tuoreehkon Till Dawning -laulusarjansa ja sen esittäjäksi puolisonsa, sopraanoNeliosainen laulusarja 1600-luvun runoilijanteksteihin sijoittuu hiljaiselle viikolle, jonka aiheet kulkevat ahdistuksesta vapautukseen ja kirkkauteen. Wigglesworth jatkaa Brittenin perinnettä lauluäänen ja orkesterin vaivattomasta yhteensovituksesta.Bevanin sopraano on itsessään vaivattoman kuuloinen, jopa wagnermaisiin mittasuhteisiin yltävä. Siinä on hiljaisenakin kiinteä ja kantava ydin.uskoo laajakaariseen melodiaan, jonka hän saa taidokkaasti sovitellen kuulumaan heleästi tuikkivan, äkäisesti iskevän tai tummasti murahtelevan orkesterin keskeltä.Pääsiäinen-osan koraalimaisiin nousuihin sekoittuu ahdistusta, joka laukeaa lapsenomaisiin, melkeinpä puhuen laulettuihin säveliin.Konsertin toinen säveltäjä-kapellimestari oli, joka 1900-luvun alussa jätti kansanlaulumaisen, megalomaanisen naivismin taakseen ja rakenteli sen sijaan abstraktimman, mutta yhtä megalomaanisen kontrapunktiverkoston. Viides sinfonia etenee surumarsseista ja hysteerisestä vääntelehtimisestä hyväilevän adagietton kautta vaskikoraalien kruunaamaan riemuun.Wigglesworthin mieltymys tukevaan bassoperustaan jatkui sinfonian tulkinnassa. Se ja yksittäiset hidastukset toivat raskautta, vaikka tempot yhteenlaskien eivät olleet erityisen hitaita.Adagietto oli sopusuhtaisen liikkuva. Finaalissa Mahlerin into suoltaa loputonta kontrapunktiseittiä on sinfonian heikko kohta, ja siinä RSO:kin oli tiukoilla satojen pikku korostusten kanssa.Scherzon käyrätorvisoolo – muhkealla äänellä soittanut– on sinfonian erityispiirre. Soolotrumpetilla taitaa olla vielä hikisemmät paikat.Tampere filharmoniasta RSO:hon pestattusoitti avausfanfaarista lähtien loisteliaasti. Hiukan yläviisto soittoasento tuo tervetullutta briljanssia Musiikkitalon maljamaisessa salissa.