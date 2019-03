HS kävi läpi kotimaisen elokuvan tieto­kannan ja löysi monia yllätyksiä: Yksi laji­tyyppi on hallinnut ylitse muiden Suomalaisen elokuvan tietokanta Elonet.fi on vihdoin valmis. Sen mukaan Suomessa on tehty noin 1 600 elokuvaa, joista iso osa on komedioita, ja kauhu- ja tieteiselokuvia vain hyppysellinen. Mitä se kertoo meistä suomalaisista?