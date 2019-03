Helsingissä voi kuulla tiistaina jotain ainutlaatuista: Malilaisen Bassekou Kouyatén keikka on maailmanmusiikin saralla sama kuin tänne pölähtäisi itse Eric Clapton

Kulttuuri

Helsingissä voi kuulla tiistaina jotain ainutlaatuista: Malilaisen Bassekou Kouyatén keikka on maailmanmusiiki

Pienellä

Aiemmin

Mutta

etelähelsinkiläisellä klubilla esiintyy tiistaina yksi maailman kovimmista ja tunnetuimmista muusikoista. Kovimmista ja tunnetuimmista, kun puhutaan malilaisesta musiikista. Bassekou Kouyatén https://www.hs.fi/haku/?query=bassekou+kouyaten keikka G Livelabissa on maailmanmusiikin saralla sama kuin paikalle pölähtäisi kitaristi Eric Clapton https://www.hs.fi/haku/?query=eric+clapton Claptonmaisesti Kouyatékin käsittelee soitintaan ngonia.Tai ainakin käsitteli.Kouyaté oli tunnettu lähinnä kitaristi Ali Farka Tourén https://www.hs.fi/haku/?query=ali+farka+touren , koransoittaja Toumani Diabatén https://www.hs.fi/haku/?query=toumani+diabaten ja muiden säihkyvien maailmanluokan solistien taustalta.Eikä ngoni soittimenakaan antanut viitteitä claptonmaisesta solistisuudesta. Nelikielistä luuttua oli aina pidetty suhteellisen vaatimattomana, arkaaisena säestyssoittimena.Griottien eli tarinankertojien perinteessä se kulkee isältä pojalle.Myös Kouyaté on oppinut soittimen salat omalta isältään, ja itse hän on opettanut ne omille pojilleen. Toki äidiltäkin tuli paljon musiikkioppia: äiti oli laulaja.Perinteet ovat siis todella syvällä.vuonna 2007 Kouyaté mullisti ngoninsoiton totaalisesti. Ensimmäisellä soololevyllään hän nosti ngonin soolosoittimeksi ja alkoi käsitellä sitä kuin sähkökitaraa: lisäsi siihen mikrofonin ja käytti wahwah-pedaalia. Rockin energiaa ja soolokitaristien pöyhkeilevää soittotapaa unohtamatta.Kouyaté päätyi soittamaan useiden länsimaisten poppareiden kanssa aina Paul McCartneysta https://www.hs.fi/haku/?query=paul+mccartneysta Bonoon https://www.hs.fi/haku/?query=bonoon , jota hän edelleen muistelee lämmöllä. ”Bono tuli Maliin ja soitimme yhdessä. Se on merkinnyt minulle ehkä kaikkein eniten”, Kouyaté kirjoittaa sähköpostiviestissään.Mutta nyt, kaiken tämän jälkeen, Bassekou Kouyaté on yhtäkkiä käännähtänyt kannoillaan. Viides soololevy Miri palaa takaisin ngonin ja Malin kulttuurin juurille. Hyvästi Bono ja wah-wah.

Kouyaté kertoo

Malin

Toki

Suomeen

Bassekou Koyaté & Ngoni ba G Livelabissa (Yrjönkatu 3) tiistaina 26.3. klo 19.