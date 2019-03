Kulttuuri

Syytön kunnes toisin todistetaan

Sanomatalon vastaanottoon on saapunut kolme uskollista Michael Jackson -fania. Asia on äärimmäisen vakava. Tarkoitus on katsoa etukäteen yksi tämän hetken kohutuimmista dokumenttielokuvista, popin supertähden Michael Jacksonin pimeästä puolesta kertova Leaving Neverland.