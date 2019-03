Suomen parhaat runoilijat valtaavat Eduskuntatalon portaat, ja hallitus kuulee kunniansa tavallista viiltävämmin säkein

Kulttuuri

Jyrki Kiiskinen (s. 1963)

Kissanhiekka pitää puhdistaa, ennen kuin kissa palaa. Kumoan kaiken jäteastiaan, kuin kaivuri rekkaan, rekka vie pois öljyn, raskasmetallien, supermyrkkyjen saastuttaman maan, tuo puhdasta soraa, jonka päälle rakennetaan merikaupunki, kun säteilevät atollit vajoavat mereen, me haravoimme puhtaanvalkoista hiekkaa, jota pitkin vaeltaa, rantaviivaa tulevissa muistoissa.

Helena Sinervo (s. 1961)

Mitä me teemme nyt, kun vesi on noussut polviin ja virtahepolaumat tungeksivat pankkiholviin opettamaan seteleille uimataitoa? hän kyseli puistokujalta joka lehdet keltaisina odotti jo loppuaan. Mitä me teemme nyt, kun vesi on noussut napaan ja tonnikala tarttuu kohta pelkkään ruokovapaan, puhumattakaan pienemmistä? hän kyseli naurulokilta joka pyyhki serviettiin veristä nokantyveä.

Claes Andersson (s. 1937)

Linnut ovat levottomia, puut vääntelevät käsiään kivuliaasti Maa, ilma ja vedet saattavat olla menetetyt Ilmasto osoittaa kaksivaiheisen hulluuden oireita ja linnut ovat myrkyistä ja raskasmetalleista tolaltaan Metsä kuolee käsiimme, me seisomme avuttomina syli täynnä kuolleita tikkuja Mutta pilviseinän tuolla puolen aurinko levittää valojensa huntuja Pimeys muuttuu toivoksi ja auringonvalo täyttyy kirkkaasta linnunlaulusta Luultavasti kaikki oli pelkkää kuvittelua ja pahoja aavistuksia Linnut tulevat taas lentämään kohti uusia avaruuksia, puut nauttivat taas lehtivihreästä lounastaan Kaikki palautuu entiselleen, tai?

Stina Saari (s. 1992)

Mä olen ajatellut sua paljon. Sataako täällä unta? Oletko sä ikinä rakastanut? Mä ihmettelen, miksi seiniin on jäänyt koloja. Aivan kuin joku pilkuttaisi jostain hyvältä Kasvavahtelee, rakas. Aivan kuin joku tummm tuisi! Ohoi! ehkä me taitellaan paperia, ja huomataan että se taittuikin niin että me mentiin eri puolille. mutta ehkä mä heitän sua lumipallolla ja sä heität mua lumipallolla takaisin! kun jää tytyy, mä teen unilyhdyn. suojalumi lämmittää meitämm uotoon, uotoon, uotoon

Saila Susiluoto (s. 1971)

Yhä hiljalleen hämärtyvässä maailmassa jossa lumihiutaleet kuin valaistut leijat jossa kaltevat pilvet repeilevät matkan painosta meri on syltynharmaa tyrske, sieltä haetaan aina jotain kirkkaanvärisin lautoin, suruun opetellen. Yhä hiljalleen hämärtyvässä maailmassa. Oli jokin ilta ja elokuvia ulkona ja valoja ja loistavia tuoleja lampun lasiriekaleet ja kilisevät sydämet, tuulen suuri koneisto kaikki muuttuu purjeeksi kun tarpeeksi puhaltaa.

Eino Santanen (s. 1975)

Me olemme luonto, sen itseään tuhoava osa. Me olemme luonto, sen ihmisen muotoinen ovi. Kahteen suuntaan me olemme luonto. Sen ainoa osa, joka voi meidät vielä pelastaa.

Aulikki Oksanen (s. 1944)

Sillä ilman metsää olet autio, sateesta harmaa hakkuuaukio. Et löydä unta, taikaa, vaistoja, vain kaavoja ja muotopuistoja. Ja tahdot takaisin sen, mikä soi, sen, mikä häikäisee ja salamoi, ne sielussa syttyvät unikot, jossa aurinko leimahtaa, ja sokeitten aikojen lepakot, jotka osaavat suunnistaa. Villit sanoivat: Säästä meidät, vaikket näkisi sitä silmua, joka tahtoo latvaksi, tai alkua, joka syntyy lopussa. Juokse vapaana, omilla jaloilla näillä metsän poluilla.

Henriikka Tavi (s. 1978)

Wald m –(e)s, er 1. metsä, mastometsä: kantaa puita metsään, 2. Poetische Wälder, runollisia metsiä, kirjojen metsiä ; alltdeutsche Wälder muinaiset saksalaiset metsät = valikoima muinaissaksalaista kirjallisuutta 3. kruununmetsä, yhtiönmetsä,virkametsä 4. kirkollismetsä, lehto (myös: hiisi) 5. lohkomainen metsä 6. jälkikasvu, siemenmetsä, sielunmetsä 7. pystymetsä, (myös: pystykorva, pystynokkamuura, pystympi/pystymätön) 8. paljaaksihakkausmetsä.

Pauli Tapio (s. 1986)

